Cruz Azul oficializa renovación de Pablo Aguilar.

Cruz Azul oficializó la renovación del zaguero paraguayo Pablo Aguilar por un año, mediante un creativo mensaje en redes sociales que muestra la leyenda en guaranpi “Apyta pende ndive”, que al español se traduce como “me quedo con ustedes”.

Hoy aprendimos algo nuevo. 💙 pic.twitter.com/nSQsoPWkXr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 4, 2021

El central sudamericano, de 34 años, arribó a Cruz Azul para el Apertura 2018 y de inmediato se convirtió en pieza clave de la primera línea celeste. Hasta la concusión del Guard1anes 2021, con el noveno campeonato en la historia del club en la vitrina. Aguilar registra 90 partidos de liga como cementero.

En el rubro de goleo, a pesar de la posición que ocupa, Aguilar suma diez goles en seis torneos. El último de ellos ante Atlético de San Luis en la Jornada 16 del pasado certamen.

Este nuevo vínculo con la institución se concreta un año, cuatro meses y 15 días después de una lesión de gravedad en la rodilla izquierda que lo situó al borde del retiro a sus 33 años.

Durante el duelo de la Concacaf Liga de Campeones frente al Portmore United en Jamaica, que se disputó el 18 de febrero del 2020, el zaguero sufrió una ruptura total del ligamento cruzado anterior. Así como del 85 por ciento del ligamento colateral medial. Además de un desgarro en ambos meniscos y hasta una micro fractura ósea, que le alejó de las canchas hasta finales aquel año.

“En un principio, te soy sincero, pensaba para adentro de mí ‘ya no me quiero arriesgar’. Inclusive retirarme, me pasaron muchas cosas por la cabeza pero ahora nuevamente al volver a caminar después de un mes y algo, hacer nuevamente los trabajos de fortalecimiento, nuevamente le estoy agarrando el gustito”. Declaró para ESPN en abril del año pasado.

