Cruz Azul niega la llegada de Jorge Sampaoli. Después de que este lunes comenzara a circular la versión de que Cruz Azul tendría interés en contratar al entrenador Jorge Sampaoli; el conjunto Celeste respondió a este rumor y rechazó que haya algún acercamiento con el estratega argentino o con sus representantes para una posible incorporación al club.

“Por medio del presente se informa que no existe interés alguno, ni acercamiento, con el Sr. Jorge Sampaoli o sus representantes”, expresó Cruz Azul y descartó que tengan en la mente hacer algún cambio en el banquillo de la institución, el cual es ocupado por el uruguayo Robert Dante Siboldi.

Los rumores fueron alimentados por Hernán Castillo, periodista argentino, quien aseguró que el ex entrenador de la selección de Chile y Argentina estaba muy cerca de convertirse en el estratega de la Máquina.

Posteriormente, Carlos Córdova, periodista que cubre a Cruz Azul, mencionó que el equipo sí preguntó por Sampaoli, sin embargo, no aseguró que fuera a llegar al conjunto capitalino. “Aún no se si para traerlo o para presionar a Siboldi, pero #CruzAzul si pregunto ya por Sampaoli, como lo adelantó @HernanSCastillo. Por ahora Siboldi se mantiene en su cargo, dirigiendo el entrenamiento de cara al duelo vs @ClubSantos”, publicó Córdova.

Esto alimentó la esperanza de los aficionados cruzazulinos, quienes volvieron tendencia el hashtag #FueraSiboldi el viernes pasado tras el descalabro sufrido por los Cementeros ante San Luis. Cruz Azul ha tenido un mal arranque en el Clausura 2020. Los dirigidos por Siboldi ligaron derrotas ante Atlas y potosinos, lo que encendió las alarmas entre los aficionados del equipo.

El sábado, la Máquina recibirá en el estadio Azteca a Santos en búsqueda de su primer triunfo del certamen. Una derrota podría poner al borde del despido a Robert Dante Siboldi. El charrúa solo acumula 13 puntos de 36 posibles desde que llegó a la dirección técnica de los Celestes.

