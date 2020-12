Cruz Azul negocia la llegada de Matías Almeyda como DT

Matías Almeyda confirma que Cruz Azul se encuentra negociando su llegada como director técnico del club, tras la salida de Robert Dante Siboldi.

Esto después de que trascendiera que la “Máquina” hizo una oferta para contratar a Matías como su nuevo estratega. A lo que el Pelado confirmó que Cruz Azul y su actual equipo San José Earthquakes se encuentran en negociación para ver si puede llegar a la Máquina.

La llegada de Almeyda con los capitalinos podría verse afectada, debido a que cuenta con una cláusula de rescisión de tres millones de dólares, lo cual podría complicar las pláticas entre ambas directivas.

“He tenido contacto con ellos, soy un agradecido a los mexicanos y a los clubes que me han llamado en algún momento. Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida. Cuando demuestran interés en uno, te da alegría porque uno siente que alguien te valora y desde ese lugar soy un agradecido”, comentó Almeyda.

Además, el Pelado expresó que le atrae dirigir a equipos de la Liga MX, tales como Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Tigres y Toluca. A excepción de América debido al cariño que le tiene a Chivas por su etapa como estratega.

“Hay clubes como Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Toluca, que son lindos para dirigir. Y obviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no elegiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas”, comentó.

