Cruz Azul llama ‘mugroso’ a Puebla. Con la pelota detenida por culpa del COVID-19, el ocio es grande y unas de sus víctimas es el Community Manager de Puebla. En su último intento por trolear a Cruz Azul, el CM de la ‘Franja’ salió embarrado y hasta ‘mugroso’.

La cuenta oficial de Puebla colgó una publicación donde se mofaron de Cruz Azul por su mote de ‘segundones’.

“Hasta para la maldición del superlíder fuiste segundo, Cruz Azul”, escribió Puebla en su cuenta de Twitter acompañado de una imagen donde explican que en la temporada 1988 no les alcanzó para alzar el título pese al temporadón que firmaron.

No pudimos ser campeones en la mejor temporada regular de nuestra historia 🥺🔵 #LaResistenciaQueNosUne 🎽 pic.twitter.com/K73PTR7oMs

Hartos de las burlas, la Máquina no se quedó con las brazos cruzados y contra atacó letalmente.

La respuesta cementera no pasó desapercibida por los cibernautas que inundaron la red social del ‘Pajarito’ con burlas contra la Franja.

El mejor Puebla de la historia no pudo ser campeón. El mejor Cruz Azul de la historia (para algunos) fue tricampeón en torneos largos. Es decir, 3 años continuos. Do the math tío @ClubPueblaMX

— Jules CTC  (@jctc78) April 20, 2020