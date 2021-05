Cruz Azul ingresa queja por el arbitraje del juego ante Toluca. Jaime Ordiales, directivo de Cruz Azul, reveló que el equipo ingresó una queja ante la Comisión de Arbitraje por el polémico penal que les marcaron en contra en la ida de los cuartos de final ante Toluca y que a la postre fue la diferencia en la derrota de los Cementeros.

Jaime Ordiales manifiesta en conferencia de prensa su inconformidad con el arbitraje de Marco Antonio Ortiz.



Es la segunda vez que el silbante perjudica a Cruz Azul en la campaña. @CruzAzul ya metió inconformidad. — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) May 13, 2021

“En una instancia de cuartos de final nos sentimos perjudicados. Que lo revise la Comisión de Arbitraje, pero lo que nos importa es que las decisiones sean las correctas, que no nos ayuden ni perjudiquen, sino que se revise porque están las herramientas al alcance. Esto es porque la realidad es que hemos sentido que el trabajo ha dejado mucho que desear en este último partido”, dijo Ordiales.

Jaime Ordiales:



"Nos sentimos perjudicados por el trabajo arbitral. Sí genera impotencia el trabajo de Marco Ortiz, dejó mucho que desear en aspectos puntuales como la valoración del segundo penal, ni siquiera revisó la jugada para tomar la mejor decisión" pic.twitter.com/px8C52pnJq — Rubén Beristáin (@Ruben_Beristain) May 13, 2021

A pesar de la protesta, el directivo de la Máquina descartó que esta sea una excusa por la derrota y reiteró que el equipo peleará por su lugar en las semifinales. “Esto no puede sonar a pretexto, no será un pretexto para buscar clasificar a semifinales. No es un pretexto, simplemente acudo a las instancias correspondientes, pero llega un momento en que los jugadores sienten que no son escuchados”, añadió.

Jaime Ordiales criticó severamente a Marco Ortiz, árbitro del partido, y reiteró que calificó mal el penal que han protestado. “Para nosotros el trabajo del señor Marco Ortiz dejó mucho que desear, sobre todo en aspectos puntuales como fue la valoración que le dio al segundo penal”, declaró.

#CruzAzul 🚂



Jaime Ordiales:



"El trabajo de Marco Ortiz dejó mucho qué desear. Para nosotros no es penal, para él lo fue. Nos preocupa porque nos vimos perjudicados. Parece que el árbitro tomó algo personal con Bryan Angulo. Nos llama la atención."@CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/DrAHAJLOYZ — David Espinosa (@David_EG) May 13, 2021

Con el partido empatado a un gol, Ortiz señaló una inexistente falta de Roberto Alvarado sobre Rubens Sambueza dentro del área de Cruz Azul. En las repeticiones, no se logra apreciar con claridad que el Piojo haya hecho contacto con el argentino, empero el VAR no solicitó la revisión de esta acción y validó la marcación.

Jaime Ordiales:



👉🏻 “El segundo de ayer no es penal y marca la pauta para un torneo determinante”



👉🏻 “Casualmente cuando nos vuelve a tocar el señor Ortíz hay polémica arbitral”



👉🏻 “Una decisión arbitral puede repercutir en toda una temporada” pic.twitter.com/MdSYVf8Llg — Ramón Cáceres (@reymonero) May 13, 2021

Michael Estrada fue el encargado de cobrar el penalti y dio el triunfo por 2-1 a Toluca sobre Cruz Azul.

