¡Por fin ganan! Cruz azul golea a Santos Laguna

😰 ¡DRAMA EN EL CUAUHTÉMOC! | Areli Hernández y Jesús Paganoni protagonizaron este fuerte choque de cabezas que mandó al hospital al jugador de la Franja. 🤕⁠ ⁠ Fuertes imágenes. ¡Mucha fuerza, Jesús! 🙏⁠ .⁠ .⁠ #JesúsPaganoni #AreliHernández #Puebla #Querétaro #TULigaMX