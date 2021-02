Cruz Azul contrata arquero de sangre alemana.

El menor de los Von Hauke, quien cambió de equipo con el paso del tiempo, perteneció a las fuerzas básicas de Atlas. Sin embargo, lo cortaron tras tener poca participación debido a lesiones, situación que dolió en la familia con raíces alemanas.

Se abrió la puerta del Club Oro donde pasó a la historia tras convertirse en el segundo portero en hacer un gol de portería a portería. Además de que destacó por su habilidad por atajar penales.

Recuerda Ariel Villalobos, presidente del equipo de la Tercera División, quien asegura que en una tanda de cinco cobros. El ‘Tigre’ paraba dos o tres.

“Esa parte de atajar penales, decía yo que, si el equipo empataba y tiene que disputar un punto extra, no había problema, pues el ‘Tigre’ para dos o tres y ganamos. Eso sucedía, somos uno de los equipos más ganadores en penales debido a la cantidad tan gran de penales que tiene atajados. Tiene esa habilidad, lo practica mucho, aprende a conocer al tirador, él termina parando penales y también los anota, los tira muy bien”.

Federico Von Hauke, quien también fue portero, pero a nivel amateur, se dice sorprendido por la habilidad que tiene Andrés para atajar penales, incluso su hijo le ha tratado de explicar la forma en la que se lanza en los tiros desde los once pasos.

“Tiene conocimiento de lo que es un jugador. Me dice: ‘Fíjate cómo se para, cómo empieza a caminar’, yo no entiendo. Me platica: ‘Este muchacho está parado así’, desde que ve cómo se para el cobrador sabe para el lado que tirará”, expresó.

En total fueron tres temporadas las que el ‘Tigre’ Von Hauke estuvo con el equipo tapatío,con el que en un inicio fue suplente de Gustavo Galindo, actual cancerbero de Tigres, hasta en este invierno recibió la invitación de Cruz Azul.

“Debido a que el Oro transmite sus partidos a través de cable, desde México hasta Sudamérica, se sube el video a YouTube del Club Oro, se llama “El ‘Tigre’ Von Hauke, la joya del Oro”, llega a vistas de Cruz Azul, Emmanuel González, de la directiva, lo invita, platican, nos platica también el jugador, nos platica Emmanuel. El portero va, cumple con las expectativas en un par de días y se da su pase”, declaró Villalobos.

El juvenil cancerbero mantuvo en secreto el interés de Cruz Azul con su familia, mismo que reveló cuando les dijo a sus papás que tenía que hacerse una prueba de sangre, electrocardiograma, además de una PCR para poder reportar con la Máquina, mismas que salieron exitosas y emprendió su viaje a la Ciudad de México, periplo en el que lo acompañó su papá, quien manejó alrededor de seis horas de Guadalajara hasta la casa club de los celestes en Xochimilco.

“Llegamos como a las 11 de la noche a México. Al otro día Andrés presenta sus exámenes médicos, todo sale bien y lo mandan a la cancha. Estuvo entrenando martes, miércoles y el jueves firma su contrato por lo que resta del semestre. Incluso el domingo ya fue balonero en el partido ante Querétaro”.

El registro de Andrés ante la Liga MX aparece con el Cruz Azul Hidalgo, pero durante sus dos primeras semanas ha trabajado en las instalaciones de la Noria con el equipo Sub-20.

Los sobrenombres en la familia Von Hauke son una tradición, pues desde Juan, quien llegó de Alemania a México, solía poner apodos a sus hijos de acuerdo a las cualidades o parecido físico a animales y así surgió el ‘Tigre’, como lo bautizó su padre Federico.

“Mi padre tenía la costumbre de ponerle apodos a sus hijos, sobrenombres más que nada. A él le decían el ‘Toro’ y le decía al mayor, que se llama Germán, ‘Toro’. Luego tuvo uno que se parece caballo, pues le puso ‘Caballo’, otro que parecía zorro, le puso ‘Zorro’, a mí me puso el ‘Oso’. Andrés desde siempre mostró un carácter diferente, entonces lo bauticé como el ‘Tigre’, tiene la agilidad y el tema de que no se rinde”, concluyó.

El inicio de la historia de la familia Von Hauke en México es desconocida, pero Federico, padre del juvenil cancerbero de la Cruz Azul, estima que el bisabuelo de Andrés, de nombre Juan, pisó suelo mexicano a principios del Siglo XX, proveniente de Alemania.

“Mi abuelo llegó a México, no sabemos mucho, creemos que fue por ahí de 1905, porque mi papá nació en 1915, entonces realmente desconocemos. Cuando quise preguntar, mi papá me dijo: ‘Tu familia es de mí para abajo y punto’. Sé que mi abuela se llamaba Manuela, era ‘chilanga’, mi abuelo se llama Juan, pero el segundo apellido de mi abuelo que vino de Alemania no lo conozco”, declaró a ESPN Digital el señor Von Hauke, quien junto a Guadalupe Carrasco tienen dos hijos: Germán de 23 años y Andrés de 19, ambos porteros.

La relación entre Andrés y los guantes de portero comenzó a los cinco años de edad del actual portero de las inferiores de los celestes. Que tuvo sus primeros episodios en la Escuela Atlas del Sol. Pues en su infancia, en la que idolatró a Oswaldo Sánchez, siguió a los rojinegros. Pasión que incluso llevó a las instalaciones de Chivas en una prueba que tuvo con el Guadalajara. Ciudad en la que actualmente radican los Von Hauke.

“Lo invitaron a probarse en Chivas antes que Atlas y se fue vestido de rojinegro a Verde Valle. Iba con playera roja, pans de portero con el escudo de Atlas, dijo. ‘Yo soy de Atlas, que sepan que soy de Atlas’ y su profe le dijo. ‘Mira hijo, yo te entiendo, pero al final del día el que nos da el trabajo tenemos que estar agradecido con ellos’ y le respondió. ‘No profe, si me quieren que sepan que fue de Atlas’ y así se fue con esos pantalones y ahí estuvo. Pero no duró más que ese día porque no le gustó, ni quiso”, recuerda su padre.

