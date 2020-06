Cruz Azul carga contra el repechaje. El nuevo formato de repechaje implementado por la Liga MX no cayó nada bien en Cruz Azul. Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina, calificó de ‘injusta’ la nueva modalidad para disputarse la fase final del balompié nacional.

“Particularmente, que de 18 equipos clasificaran sólo ocho, me parecía un marco interesante. A ver esta nueva experiencia, abre mucha posibilidad para poder estar dentro [de la Liguilla]. Creo que lo habrán pensado con tranquilidad y, sobre todo, con fondo en el sentido que puede ser mayor espectáculo… no sé. Obviamente, se me hace mejor que se clasifiquen los ocho primeros y listo, es la realidad”, externó el directivo cementero.