Cruz Azul busca renovar a Robert Dante Siboldi. Cruz Azul comenzó el Clausura 2020 con un par de derrotas, lo que provocó que los aficionados exigieran la salida del club de Robert Dante Siboldi. Un par de meses después y ocho juegos consecutivos sin derrota la Máquina se colocó como el líder de la Liga Mx y como uno de los candidatos a ganar el título del torneo.

¡Habrá Siboldi para rato en Cruz Azul!https://t.co/TBSyRoFWvz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 11, 2020

Por este motivo, Guillermo Álvarez, presidente de los Cementeros, y el resto de la directiva ya habría puesto manos a la obra y estarían listos para ofrecer una renovación de contrato a Siboldi, cuyo vínculo con los capitalinos termina a la par del Clausura 2020. De acuerdo al portal ‘Mediotiempo’, Cruz Azul buscaría extender al entrenador por un par de años.

⚽️: El uruguayo Robert Dante Siboldi está en negociaciones para renovar su contrato como entrenador de Cruz Azul, el cual termina al concluir el torneo clausura 2020 de la Liga Mx. El nuevo acuerdo laboral con la directiva de los Cementerios sería por dos años, reportó…(1/2) pic.twitter.com/gdVbKW2uKJ — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) May 11, 2020

El ‘Flaco’ llegó a la Noria en octubre de 2019, en sustitución de Pedro Caixinha, y tras un lamentable torneo con los Tiburones Rojos de Veracruz, escuadra a la que no pudo salvar del descenso en el Clausura 2019. El comienzo de Siboldi no pudo ser peor; ligó cuatro juegos consecutivos sin triunfo y no logró calificar al equipo a la liguilla, pese a estar al frente de la escuadra durante 10 jornadas.

Cruz Azul busca renovar a Robert Dante Siboldi por dos años

Pese a estos números, la directiva de la Máquina se comprometió con el proyecto del ex portero y en el Clausura 2020 ha visto los frutos de su confianza. Previo al parón del torneo, Cruz Azul era el equipo más goleador del certamen; y uno de los que mejor espectáculo brindaba semana a semana en los estadios mexicanos.

🔥 Los números que tiene registrados el entrenador, lo llevan a lo más alto del club en la lucha de entrenadores 🚂💙 https://t.co/vELEcZTj9o — Vamos Cruz Azul (@VamosCAzul) May 10, 2020

Robert Dante Siboldi ha dirigido en 20 partidos a los Celestes y acumula un récord de 10 victorias, cinco empates y cinco derrotas.

