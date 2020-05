Cruz Azul apoyaría la cancelación del Clausura 2020. En las próximas horas, los directivos de los clubes de la Liga Mx definirán el futuro del Clausura 2020. En víspera de la votación, Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, mencionó la inviabilidad de continuar con el torneo y consideró que lo adecuado sería cancelar el campeonato, debido a la pandemia de COVID-19.

¡GUILLERMO ÁLVAREZ HABLARÁ SOBRE EL FUTURO DEL CLAUSURA 2020! ¡El presidente del Cruz Azul nos acompañará en #LUPenCasa para platicar acerca de lo que le depara al futbol mexicano en esta pandemia! En punto de las 11:00PM MEX por FOX Sports 📺 y plataformas digitales 💻📱🖥️ pic.twitter.com/v4JEaqycim — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 21, 2020

“Yo creo que no es de votar, es dar un punto de vista donde sinceramente si las semanas no alcanzan no habría opción, pero si la única opción seguirá siendo la de los torneos cortos, entonces nada más tienes hasta septiembre para finalizarlo y si no, mejor sería declararlo finalizado, para que no estamos desgastándonos”, expresó ‘Billy’ en plática con Fox Sports.

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de @CruzAzulCD, reveló que todavía no tienen anuencia para siquiera volver a entrenar, por lo que la reanudación del Clausura 2020 se complica cada vez más. https://t.co/fLcRgRuOX9 — CANCHA (@CANCHAELNORTE) May 21, 2020

El dirigente de los Cementeros habló sobre las diferentes posturas que hay al interior del balompié mexicano sobre la continuidad del Clausura 2020 y confesó que difícilmente ve que en el corto plazo se pueda regresar a las canchas. Asimismo, explicó las complicaciones que existen por la suspensión del campeonato.

“Hay diferentes posturas, hablamos con el Presidente de la Liga y no han podido concluir una fecha como para poder entrenar y lo que pasa es que hay diversos criterios, pero sinceramente esto yo no le veo un corto plazo para reanudarse. Hay muchas cosas de por medio, contratos, patrocinadores, estadios y medios, pero también hay ese traslape de cuándo debe finalizar un contrato”, agregó Álvarez.

Se espera que el día de mañana o el lunes 25 de mayo, la Liga Mx sostenga una conferencia en la que se determinará qué pasará con el Clausura 2020. De acuerdo a reportes, Santos, Atlas, Querétaro, Tijuana; Pachuca, León y ahora Cruz Azul estarían a favor de dar por finalizado anticipadamente el torneo.

