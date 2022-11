Cristiano se siente traicionado por Manchester.

El portugués confesó su malestar con el equipo en una entrevista con Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo y Manchester United no pasan su mejor momento desde la vuelta del protugués. Ahora ha sido el delantero quien se encargó de soltar una ‘bomba’ al manifestar su malestar con el equipo, tras asegurar que se siente traicionado por la manera en la que ha sido tratado.

Durante una entrevista con el presentador Piers Morgan, CR7 sentenció que los Red Devils lo han convertido en la ‘oveja negra’ del plantel. Asimismo dejó en claro que no lo han apoyado tras los meses difíciles que ha afrontado en su vida privada.

“Me siento traicionado. El Manchester United me forzó a irme en verano. No solo el entrenador, también los demás en torno al club. Algunas personas no me querían en el United, ni este año ni también la temporada pasada”, contó al dejar en claro su enojo con el manejo del club.

Cristiano añadió que tampoco tiene buena relación con el entrenador Erik ten Hag y aseveró que el neerlandés no le guarda respeto alguno.

“Me hicieron la oveja negra del vestidor. No respeto a Erik ten Hag porque él no me respeta a mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, agregó.

Durante la entrevista, CR7 acusó falta de empatía por parte de United, después de que su hija tuvo que ser ingresada al hospital en julio. Además expresó que el club no ha podido ir en ascenso desde la salida de Sir Alex Ferguson.

Desde que se fue Sir Alex no he visto alguna evolución en el club. Nada ha cambiado. Creo que los fanáticos deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Por eso vine al Manchester United”.

Por su parte, Cristiano no dudó en aceptar que tuvo una conversación con su mentor, Alex Ferguson, quien evitó que decidiera fichar con el Manchester City.

“Seguí mi corazón. Sir Alex Ferguson me dijo ‘no hay forma en que vayas al Manchester City’ y yo le dije, ‘ok jefe'”.

Cristiano volvió al Manchester United en 2021, después de su paso por la Juventus. Y aunque fue anunciado como un gran fichaje y la afición auguraba grandes temporada para el equipo, los Red Devils no han podido cumplir las expectativas desde el regreso del luso. Esta campaña, Ronaldo ha jugado en 16 partidos en los que suma tres goles y par de asistencias.

Por si fuera poco durante esta temporada, CR7 protagonizó una polémica al negarse a entrar durante los últimos minutos del partido contra Tottenham, situación que lo llevó a recibir una sanción interna.

