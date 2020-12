Cristiano Ronaldo revela que no ve futbol. Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero esto no significa que el portugués respire y sude futbol las 24 horas. En una charla con Gennady Golovkin, CR7 reveló que en su tiempo libre prefiere ver otros deportes, como boxeo o la UFC, antes de mirar un juego de balompié.

“Jugar al futbol es mi pasión, pero prefiero ver otros deportes en la televisión. Entre ver un partido de futbol o una pelea de boxeo o UFC, elijo boxeo o UFC”, declaró delantero de Juventus. Asimismo, el lusitano dio a conocer que es un aficionado del pugilismo e incluso contó sobre un combate que sostuvo con un entrenador de Manchester United hace algunos años.

“Cuando estaba en el Manchester United, un entrenador boxeó conmigo. Creo que practicar boxeo es útil para el futbol porque agudiza tus sentidos y aprendes a moverte”, agregó.

Finalmente, Cristiano Ronaldo detalló una conversación que sostuvo con el campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, para pedir consejos sobre entrenamientos y poder alargar su exitosa carrera como jugador.

“El verano pasado tuve una charla con Anthony Joshua. A los 33 comienzas a pensar que tus piernas se van. Quiero seguir en el deporte, en el futbol. La gente me mirará y dirá: ‘Cristiano era un jugador increíble, pero ahora es lento’. No quiero eso. Puedes cambiar mucho tu cuerpo, pero el problema no es ese. Depende de tu forma de pensar, tu motivación y tu experiencia, que creo que es lo más complejo”, concluyó.

