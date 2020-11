Cristiano Ronaldo habla de su regreso a las canchas. Cristiano Ronaldo regresó a las canchas este domingo, después de perderse más de dos semanas de actividad tras contraer COVID-19. En su primer juego con Juventus, el delantero portugués entró de cambio en la segunda mitad y en tan solo tres minutos se hizo presente en el marcador y ayudó a que la Vecchia Signora rompiera su mala racha y venciera 4-1 a Spezia.

Doblete de @Cristiano tras superar el coronavirus. Hay cosas que nunca cambian 💪 pic.twitter.com/9dOuJaloth — MARCA (@marca) November 1, 2020

En entrevista al término del juego, CR7 se congratuló por su retorno y aseguró que el ‘Cris’ de siempre ha vuelto. El jugador de los Bianconeri señaló, pese a marcar un doblete este día, que espera mostrar su mejor cara en los próximos encuentros.

¡VOLVIÓ SUPERFLY! Vencío al COVID.

No entrenó con el equipo en 21 días.

Ingresa de cambio y marca a los 3’.

32 goles en 31 partidos en el 2020. ¿Quién más? CRISTIANO RONALDO. pic.twitter.com/AFa3MRcBzE — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 1, 2020

“Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al futbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado”, declaró Ronaldo en entrevista con la cadena ‘Sky Sports’.

Cuestiona sobre sus polémicos mensajes en redes sociales, en donde llamó una “mierda” a las pruebas PCR que detectan el virus SARS-CoV-2, Cristiano decidió no tocar ese tema y se limitó a resaltar su regreso a la actividad. “Cristiano está de vuelta, esto es lo más importante”, expresó el atacante.

🇵🇹 21 días sin jugar por positivo por coronavirus

🔥 Sale en el minuto 56 y marca un DOBLETE

👑 CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/ifZNuwdF19 — Diario AS (@diarioas) November 1, 2020

Cristiano Ronaldo tuvo una vuelta exitosa a las canchas tras vencer al COVID-19 y marcó en un par de ocasionar para guiar a la Juventus a su primera victoria en la Serie A en casi un mes. El portugués anotó a los minutos 59 y 76 y rompió un empate que se mantuvo tras la primera parte del cotejo.

