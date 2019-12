Cristiano Ronaldo estrena look. Tras varias semanas de vacaciones, Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con la Juventus y sorprendió con su cambio de imagen.

El ‘Bicho’ volvió este lunes y en Vinovo, recinto de entrenamiento de la ‘Vecchia Signora’, el lusitano despampanó con su nuevo corte de cabello.

Ronaldo lució un corte con los costados recortados y una coleta por detrás.

✂ New year, new look.

👀 @Cristiano reveals his new hair style. pic.twitter.com/OAqYeTOEfe

— SPORF (@Sporf) December 30, 2019