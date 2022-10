CRISTIANO RONALDO: EGO Y ROLES.

Emociones Compartidas. Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

En el deporte de conjunto, como en la vida, todo se trata de encontrar tu rol y dejar que te consuma. No siempre se puede, ni se debe, ser la estrella. Incluso cuando en otro momento lo fuiste.

Manchester United vive una época de reconstrucción bajo el mando de Erik Ten Hag y poco o nada tiene contento a Cristiano Ronaldo por lo que esto significa para su persona dentro de los Red Devils.

Es claro que el estratega neerlandés no le da prioridad al astro portugués en su once inicial. El ‘7’ luso ha gozado de apenas seis titularidades entre los catorce partidos que ha disputado el bando rojo de Manchester en su temporada regular. Mayormente lo ha conseguido en la UEFA Europa League, que es cuando elementos alternativos tienen la oportunidad de ser protagonistas; en la Premier League de Inglaterra sólo registra dos inicios de diez encuentros.

Todo tiene un por qué. El esquema táctico del “pelón” requiere de un centro delantero que pueda aportar con recorridos largos y sacrificio físico para ser un hombre más con funciones defensivas. Es decir, un ‘9’ asociativo. Cristiano Ronaldo, por sus condiciones propias de la edad, ya no te lo puede dar. Marcus Rashford, de 24 años de vida, sí. Es así de simple y sencillo.

Por supuesto, a Cristiano no le parece nada de esto. Cada vez son más las escenas que evidencian su inconformidad. Hace un par de días, al darse cuenta que no tendría acción en el partido, abandonó el campo del Old Trafford antes de que el árbitro pitara el fin del encuentro ante Tottenham Hotspur. El compromiso resultó en una victoria con marcador de 2-0 ante los Lilywhites, pero la nota fue la inactividad de Dos Santos Aveiro y su “berrinche”.

Y es que eso fue: un berrinche.

La situación para nada debería interpretarse como que CR7 ya no puede competir. La temporada pasada fue el máximo anotador de Manchester United con 24 dianas y, aún atravesando una racha negativa, hace menos de dos semanas escribía otro capítulo en la historia del deporte tras alcanzar los 700 goles a nivel clubes. Pero lo que requiere Erik Ten Hag para llevar a cabo su sistema no concuerda con lo que el nacido en Funchal puede cumplir.

Cristiano sabe lo que es, lo que significa, lo que ha logrado y lo que ha aportado al fútbol, pero, al parecer, desconoce que nadie, ni la más grande de las leyendas deportivas, va por encima del equipo. Menos aún cuando es un club con grandeza histórica que está buscando regresar a los primeros planos.

Su acto del pasado miércoles expresa algo parecido a: “si yo no soy parte importante de la película, lo demás no importa. Ni siquiera si el equipo gana ante un rival fuerte. Tampoco cuando esa victoria significa regresar de lleno a la pelea por puestos de Champions”.

La directiva ya tomó cartas en el asunto. Manchester United ha decidido separar a Cristiano Ronaldo para el compromiso de este sábado frente a Chelsea. Un merecido castigo. Y claro, es lo que sucede cuando no entiendes ni aceptas tu rol.

Más en Twitter: @carloslgtzdev.

