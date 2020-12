Cristiano Ronaldo confiesa que Lionel Messi no es su rival. Cristiano Ronaldo marcó dos goles el martes en su regreso al Camp Nou, en el que fue su primer enfrentamiento ante Barcelona y Lionel Messi desde que dejó LaLiga. Tras la contundente victoria de 3-0 de Juventus, el histórico delantero portugués realizó una increíble confesión y aseguró que no ve como “rival” al argentino y detalló que tiene una buena relación con la Pulga.

Cristiano #Ronaldo ha tenido una 'relación muy cordial' con Lionel #Messi y asegura nunca haberlo visto como un rival.



🗞️: https://t.co/hzgUGLRz8G pic.twitter.com/9Rq3VUvJIu — Marcador (@marcadorec) December 9, 2020

“Nunca lo consideré un rival. Él siempre apuntó a lo mejor para su equipo y yo siempre apunté a lo mejor para el mío. Siempre nos llevamos bien. Estoy seguro de que él te dirá lo mismo si le preguntas”, declaró el lusitano en entrevista al término del último juego de la fase de grupo de la Champions League.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han vuelto a encontrarse, dos años después, ahora en el partido entre Barcelona y Juventus en la UEFA Champions League #CR7 #Messi #LeoMessi #CristianoRonaldo #UEFAChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/5LXgWLaSxo — Futbol League Press (@futleaguepress) December 8, 2020

Acerca de la rivalidad que se creó entre él y Leo, CR7 mencionó que entiende que en ocasiones es necesario generar estas narrativas para inyectar “más emoción” a los partidos de futbol en los que ellos se enfrentaban. “Pero sabemos que en el fútbol la gente siempre busca rivalidades para crear un poco más de emoción en los enfrentamientos”.

Por último, Ronaldo reiteró que tiene una “relación cordial” con Messi y recordó que ha competido con él durante los últimos años por los premios que reconocen al mejor futbolistas del mundo. “Siempre he tenido una relación cordial con Messi. Tal como ya lo he dicho antes, durante 12, 13, 14 años he estado compartiendo premios con él”, agregó.

¡ÉPICO!



El momento exacto cuando Leo Messi y Cristiano Ronaldo se volvieron a encontrar pic.twitter.com/r469ZKBBF8 — Goal en español (@Goal_en_espanol) December 8, 2020

Juventus robó el liderato a Barcelona el martes a propinarle una goleada a domicilio en el cierre de la fase de grupos. Cristiano Ronaldo anotó un par de penales y Weston McKennie añadió un tanto más que profundiza la crisis deportiva que ha vivido el club Culé desde el comienzo de la temporada 2020-2021.

