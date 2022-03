Cristiano no considera que Qatar sea su último mundial.

El portugués dijo que la duración de su carrera es una decisión en donde “quien manda soy yo”.

Cristiano Ronaldo, jugador de la Selección de Portugal y el Manchester United dijo este lunes que será él quien decida hasta cuándo dilatará su carrera y responde a quienes creen que Qatar 2022 será su último Mundial.

Los rumores de que la próxima justa mundialista de la FIFA puede ser la última que compita el luso enfada al jugador que prometió ser él quien tome la decisión final sobre su retiro.

“Muchos hacen esta pregunta”, dijo el portugués acerca de que Qatar 2022 sería su último mundial. “Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, respondió en una rueda de prensa convocada hoy en Porto.

El jugador habló ante los medios un día antes de que se celebre el encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un pase para la final del Mundial Qatar 2022.

Agradeció el comportamiento del público asistente al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y pidió “que mañana den de la misma forma lo mismo” para poder hacer “un buen partido”.

“Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego”, insistió.

“Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, ha recalcado.

Entrenado en Oporto los convocados de la selección lusa, donde también ha participado Pepe, que había estado de baja por covid y que no pudo jugar contra Turquía.

