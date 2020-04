Cristiano no baja el ritmo de entrenamiento en Madeira.

El portugués continúa ejercitándose a diario en su ciudad natal a la espera de que se retome la competición en la Serie A italiana. Misma que apunta a que sería en junio y sin público en los estadios.

En primer lugar el jugador de la Juventus del calcio de Italia, ha compartido en redes sociales todo tipo de rutinas de entrenamiento durante el periodo de confinamiento.

Ya que se le ha podido ver entrenando en solitario, haciendo sprints con su pareja o incluso realizando abdominales con algunos de sus hijos en brazos.

Además este lunes publicó un vídeo en el que aparece pedaleando en una bicicleta estática al grito de “¡Vamos!”.

“Entrenamiento matutino con una sesión de ciclismo … estas ruedas están en llamas”.

Morning workout with a cycling session….these wheels are on fire 🔥 😂💪🏼 pic.twitter.com/lcHnUbGQ8m

