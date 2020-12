Cristiano habla sobre la carrera como futbolista de su hijo.

La estrella de la Juventus habló sobre lo estricto que es con los hábitos alimenticios de sus hijos.

Cristiano Ronaldo obtuvo uno de los premios de los Globe Soccer Awards, organizado en Emiratos Árabes, y el portugués habló de su hijo mayor, Cristiano Jr., y de sus hábitos alimenticios.

Mientras que la estrella de la Juventus, y que también es el mejor fichaje de la historia de la Premier League, numeró los hábitos alimenticios de su primogénito, el cual ha manifestado desde pequeño querer una carrera dentro del futbol.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años.

“Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, declaró Cristiano Ronaldo.

Cristiano habla sobre la carrera como futbolista de su hijo.

Finalmente con todo un futuro por delante a sus 10 años, Cristiano Jr. tiene en casa a uno de los futbolistas más disciplinados y estrictos del planeta y su papá añadió que “incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.