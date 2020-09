Cristiano es duda para jugar ante Croacia.

La selección lusa se medirá ante los subcampeones del mundo y CR7 no entrenó este jueves.

Cristiano Ronaldo, está concentrado en Lisboa con la selección de Portugal para los partidos que disputará de la UEFA Nations League.

Sin embargo, este jueves no entrenó debido a una infección en un dedo del pie derecho y eso pone en duda su participación para el juego ante Croacia el próximo sábado.

De acuerdo con el boletín de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la infección está localizada en un dedo del pie derecho y ya está siendo atendido con un antibiótico.

Hasta el momento, la propia FPF no dio a conocer el tiempo de recuperación de ‘El Bicho’. Es por ello que podría ser una baja sensible si no se recupera, de cara al partido ante los subcampeones del mundo en el Estadio do Dragão de Oporto.

Lo cierto es que el atacante de la Juventus se mantendrá bajo evaluación constante para conocer cómo evoluciona la infección. Según la selección de “las quinas”.

Mientras tanto, el medioocampista del Lille Renato Sanches abandonará hoy la concentración de Portugal tras ser revisado por el departamento médico de la selección.

El Lille ya informó de que el jugador sufría una serie de problemas musculares corroborados ahora por el departamento médico de Portugal.

Después de jugar ante Croacia, la selección portuguesa también tiene programado un partido el próximo martes 8 de septiembre en contra de Suecia en el estadio “Friends Arena” de Estocolmo, un encuentro también de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

