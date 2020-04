Cristiano encabeza movimiento para ayudar a la Cruz Roja.

El jugador de la Juventus sigue activo en las campañas para luchar contra el coronavirus.

El coronavirus ha devastado Italia, terminando con la vida de casi 20 mil personas, pero aún con las difíciles condiciones, la unión del país europeo se ha hecho presente.

Ronaldo ha publicado en sus cuentas de Twitter e Instagram dos fotos: en una el jugador posa con una mascarilla estilizada con la bandera de Portugal, su país natal; en otra lleva la mascarilla con colores de la bandera italiana, es donde está continuando su carrera en este momento.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020