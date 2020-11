Cristiano convocado por Portugal tras superar el COVID-19.

Cristiano Ronaldo, astro de la Juventus, fue convocado de nueva cuenta por la Selección de Portugal tras superar el contagio por COVID-19.

‘CR7’ reapareció recientemente después de superar el coronavirus en partido con la Juventus ante el Spezia en la Serie A.

Cristiano Ronaldo se contagió por COVID-19 justo en la última concentración de la Selección de Portugal y fue baja del último duelo de la pasada fecha FIFA ante Suecia.

El astro se lució con doblete en su regreso a la actividad dentro de la liga italiana aunque el coronavirus le impidió jugar ante el Barcelona de Lionel Messi dentro de la Champions League.

Tras dar positivo, Cristiano Ronaldo se mantuvo en primera instancia en Lisboa y, después, viajó a Turín para llevar el resto de su cuarentena.

Portugal enfrentará a Andorra en amistoso, además de Francia y Croacia como parte de la UEFA Nations League en la última Fecha FIFA del año.

Cristiano Ronaldo regresó tras veinte días de ausencia debido a su positivo por coronavirus. Y demostró sus ganas de estar en el campo con dos goles que le dieron la victoria a la Juventus de Turín 1-4 sobre el Spezia.

Andrea Pirlo, director técnico de La Juve anunció su regreso, aunque Cristiano Ronaldo no llegó como titular. De hecho, entró avanzado el segundo tiempo.

En la primera mitad no hubo grandes oportunidades para la Vecchia Signora y cuando Paulo Dybala salió de cambio al minuto 56 para que ingresara el portugués, las cosas cambiaron drásticamente.

Tres minutos tardó CR7 en anotar, llegó al área en un pase filtrado por Álvaro Morata que por el centro del campo le llevó al recorte y disparar para anotar.

El equipo fue otro al arribo del luso, con más personalidad y confianza que destrabó un partido que se había entablado con un equipo recién ascendido.

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo

Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY

— Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020