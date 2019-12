Cristian Menéndez revienta a la FMF

El delantero argentino del club Puebla, Cristian Menéndez, inició un movimiento para buscar apoyar a los empleados del club que no han recibido su sueldo debido a las deudas que tiene el dueño, Fidel Kuri.

El atacante utilizó sus redes sociales para mostrar su inconformidad con el rumbo que ha tomado la supuesta ayudad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y creo un hashtag para generar interacciones. #HaganseCargo, fueron las palabras lanzadas con el objetivo de buscar que se les pague a los propios jugadores, personal administrativo y empleados del conjunto jarocho.

“Invito a todo el que quiera colaborar con las familias que formamos parte del club tiburones rojos de Veracruz, el cual fue desafiliado, dejándonos a todos sin trabajo y con una deuda de hasta 7 meses, a mencionar el #HAGANSECARGO para que quien corresponda asuma la deuda”.

El martes, la FMF anunció que no se haría responsable de los adeudos que presentan los Tiburones Rojos de Veracruz con sus jugadores debido a que el club jarocho ya no está afiliado a este organismo y por ende no puede reconocer pendientes entre particulares.

En el mismo tenor fue la respuesta de la afianzadora encargada de solucionar este conflicto, la cual rechazó que pueda atender las peticiones de los ex integrantes del plantel. La empresa mencionó que será la FMF la que resuelva este asunto con el dinero que depositó en fianza Fidel Kuri previo al inicio del Apertura 2019.

