Cristante: Tengo un equipo de chingones.

Al término del partido entre Atlético de San Luis que terminó empatado sin goles ante Toluca , correspondiente a la jornada 10 del Torneo Guard1anes 2021 BBVA MX, Hernán Cristante, técnico de los visitantes evitó las polémicas arbitrales destacando a su conjunto, mientras que el estratega de los locales Leonel Rocco quiere olvidarse de la porcentual porque su objetivo está en alcanzar la Liguilla.

Para Cristante importa más lo que pasa en la cancha que en el VAR o el arbitraje.

“Tengo un grupo de hombres muy chingón, venimos de otro partido difícil, y me deja una gran sensación porque en ningún momento el equipo se desesperó”, destacó el técnico, “y lo hizo con categoría representando a una institución grande. Hay que trabajar y avanzar en el paso que traemos. Un equipo de Chingones, eso me encanta”. recalcó.

Al respecto de la polémica decisión del gol anulado en la primera mitad y la tardanza en oficializar el penalti de la segunda parte, no quiso meterse en problemas: “Tienen una tarea muy complicada (los árbitros) y hay que entenderlos. La polémica queda para ustedes (los periodistas)”.

En la consecución de resultados, la contundencia es importante, pero de acuerdo a Cristante, lo es también generar jugadas.

“Cuando hay mucha contundencia se torna en accidentes. Mientras el equipo genera, las sensaciones son buenas”, comentó.

Por lo tanto, “no puedes responsabilizar a los que normalmente acaban las jugadas de mejor manera y ahora no lo hicieron. Yo los valoro. No me tengo que volver loco por la falta de contundencia”, finalizó.

Por su parte Leonel Rocco confirmó que los doctores están revisando el estado de salud de su portero Axel Werner, quien tuvo molestias en dos momentos del partido, “hay que dejar pasar 48 horas y hacer un diagnóstico”.

Además a respecto de su andar en la porcentual, dijo que su objetivo es otro.

“Nosotros debemos sumar tres puntos, no mirar la tabla porcentual”, aseguró, “hoy tenemos 12 unidades y nos faltan muchos partidos.

“Vamos consiguiendo identidad del equipo, el objetivo es estar en la Liguilla y llevamos tres meses de trabajo y estamos muy contentos con el grupo”.

”Hay que seguir mejorando, no conforme con todo, porque voy a estar conforme cuando tenga un título”. Finalizó el estratega del Atlético de San Luis.

