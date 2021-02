Cristante señala que la suerte no estuvo a favor del Toluca.

El DT de los Diablos Rojos admite que necesitan un refuerzo.

Hernán Cristante, entrenador de Toluca, es consciente de que a su equipo le hace falta un refuerzo y asume la responsabilidad por derrota de 3-2 ante Xolos .

“Si me gustó la reacción, lo que no me gustó fue que algo pasó en los primeros 10 minutos, el equipo está bien, pero se veía imprecisos no pudimos agarrar la pelota en el medio campo, lo mejor del equipo es la capacidad de respuesta, tiene vergüenza, tiene pundonor, pero bueno no alcanzó, si hay cosas que ajustar, hicieron un gran trabajo en términos generales, el que planteó mal fui yo”, declaró el DT.

Por otra parte, reveló que el momento inicial estuvo en contra y no encontraron capacidad para reponerse ante el marcador adverso de 3-0 en menos de 40 minutos.

“Costó mucho adaptarnos a la cancha otra vez, tardamos en encontrar el punto adecuado y eso nos costó, imprecisión. El hecho de los centros, necesitamos un refuerzo ahí, esto es a tiempo. Nos sirve para seguir mejorando, esto recién empieza. Sabíamos que podíamos tener un traspié, estas cosas se corrigen, estas cosas pasan, que no se sientan responsables ellos, a veces perdiendo también se gana”. Indicó el argentino.

A pesar de la derrota, Cristante confiesa sentirse orgulloso del esfuerzo de su equipo y espera mejoría para las siguientes fechas.

“Tiene un poco de fortuna el tercer gol, los goles vienen muy rápido, esas son cosas que debemos atender. Eso en una cancha difícil los hace más fuertes. Empezar 3-0 hace que pierdas la precisión, eso le dio ciertas posibilidades al rival para que se viera mejor o tuviera más espacio. Las cosas habían podido salir mejor. Eso hay que entenderlo así, el equipo pudo haber merecido más, el único responsable soy yo”, concluyó.

