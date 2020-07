Cremonesse Xalapa quiere a Andrea Barzagli como su entrenador. Aunque aún no cuenta con su registro para participar en la Liga de Balompié Mexicano (LBM), Cremonesse de Xalapa apunta a convertirse en uno de los clubes más mediáticos de este nuevo circuito. Días después de revelar que podrían fichar al exseleccionado nacional de Italia, Riccardo Montolivo, el director deportivo del equipo xalapeño adelantó que Andrea Barzagli será el entrenador de esta escuadra.

“Confirmado (Ricardo) Montolivo a México. El hijo del dueño (Alessandro), Roberto Barberis, es amigo de un futbolista que a la vez es amigo de Montolivo y de Andrea Barzagli, así es como se llega a ellos. Los dos vienen a México, uno como jugador y otro como entrenador, llegarían hasta agosto, hasta que nos den permiso las autoridades sanitarias de México y las de Italia para viajar”, declaró Luis Bauzabal en entrevista con ESPN.

A pesar de que no están formalmente inscritos en la LBM, Cremonesse no desperdicia tiempo y ya comenzó a negociar los contratos de sus figuras italianas. Bauzabal informó que Montolivo será una de las tres plazas de extranjeros con la etiqueta de jugador franquicia y detalló que devengará hasta “300 mil” pesos mensuales.

“Hay tres plazas de extranjeros, de los cinco que se pueden, que son jugadores franquicia y en esas el límite (de salario) es de 300 mil pesos”, declaró el director deportivo del conjunto de Xalapa. Asimismo, reveló que el nombre del club está basado en el Cremonesse, escuadra de la segunda división de Italia, y descartó que pueda haber problemas por derechos de autor por el uso de la marca.

“El principal dueño es italiano, Alessandro Barberis, es tifossi del club de Italia. No hay ningún problema con el nombre, porque la relación con el Cremonese de Italia es muy grande, el dueño incluso tiene acciones ahí”, concluyó Bauzabal.

Riccardo Montolivo se retiró del futbol a finales de 2019 con 34 años de edad. El mediocampista italiano fungió como capitán de Milán entre 2013 y 2017. Debido a sus destacadas actuaciones fue llamado a la Selección de Italia, con la que participó en una Copa del Mundo (2010) y en una Eurocopa (2012).

Por su parte, Andrea Barzagli tuvo una larga carrera, misma que llegó a su fin con Juventus en 2019. El otrora defensor central fue uno de los mejores zagueros del futbol italiano y ganó la Copa del Mundo (2016) con su país. Tras colgar los botines, Barzagli fue nombrado como entrenador de defensas en la Vecchia Signora, sin embargo, renunció a su puesto el pasado mes de mayo.

Xalapa tendrá un equipo con dueños italianos llamado Cremonense, acaban de fichar a Ricardo Montolivo, además de buscar a Andrea Barzagli como entrenador. 2020, no podía ocurrir en otro año. Es lo más random que he visto en nuestro futbol, este año no termina de sorprender.

— ʀɪᴠᴇʀᴇᴛᴛɪ (@MarioRiveretti) July 5, 2020