CR7 es presentado con Al-Nassr; dice ser “único”.

Tuvo sus primeras palabras en Arabia Saudita y comentó acerca de las críticas, así como de ofertas de otros países.

Cristiano afirmó ser “único” en su presentación con el Al-Nassr al ser cuestionado por el gran contrato que tendrá en el futbol de Arabia Saudita de más de 200 millones de dólares.

“Soy un jugador único, es bueno venir acá a superar todos los récords ahí (Europa), quiero superar unos pocos récords aquí, es una buena oportunidad. Este contrato es único porque soy un jugador único, es normal para mi”, comentó.

Ante la ola de críticas que le han caído a CR7 en los últimos días por su fichaje en el futbol árabe, el portugués dejó claro que no le importa lo que se diga de él ahora mismo ya que es feliz.

“Muchas personas pueden hablar y dar su opinión, pero muchas veces no saben nada de futbol, en los últimos 10-15 años todos los equipos se preparan, mejoran y la prueba más real fue en la Copa del Mundo como Arabia Saudita que derrotó al campeón.

“Para mí no es el fin de mi carrera venir a Arabia Saudita, es un cambio y la verdad no estoy muy preocupado por lo que diga la gente”.

“Sé que la liga es competitiva, la gente no sabe, pero yo sí porque he visto varios juegos, lo único que quiere es jugar si es posible mañana si el entrenador me da oportunidad”.

Cristiano Ronaldo aseguró en su presentación que rehazó varias ofertas para seguir en Europa, así como de Estados Unidos de la MLS y algunos países más.

“Muchos clubes en Europa, Brasil, Australia, Estados Unidos y hasta incluso en Portugal trataron de firmarme, pero me doy la oportunidad de trabajar con este equipo y es un gran reto, sé lo que quiero y lo que no, sé que puedo apoyar con mi experiencia, ganar puntos y que las mujeres en Arabia disfruten del futbol y por eso tomo esta oportunidad.

“Me siento bien, estoy feliz de hacer esta gran decisión en mi carrera, en Europa mi trabajo está hecho, gané todo, jugué en los mejores clubes y ahora es un nuevo reto en Asia, agradecido por esta oportunidad”.

“Ellos están feliz, cuando tomé esta decisión mi familia me apoyó, especialmente mis hijos, la bienvenida fue extraordinaria, la gente en Arabia Saudita mostró amor a mi familia y estoy muy orgulloso”, dijo Cristiano.

