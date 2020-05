CPBL permite el acceso de aficionados al beisbol en Taiwán. Tras casi un mes de jugar sin aficionados en las gradas, la Liga Profesional de Beisbol China (CPBL) se convirtió en el primer certamen en permitir el ingreso de personas a los estadios en los que se desarrollan partidos. Los asistentes tuvieron que pasar por un riguroso filtro de sanidad, el cual incluyó toma de temperatura y lavado de mano al ingresar al recinto.

En total, se permitió la presencia de mil aficionados, quienes fueron distribuidos en diferentes zonas del estadio Xinzhuang, ubicado en la Ciudad de Nueva Taipéi, Taiwán, para que observaran el juego entre los Leones Uni-President y los Guardianes Fubon. Previo al comienzo del partido, Chen Shih-chung, ministro de salud de Taiwán, dio un mensaje a las personas y peloteros.

It's a packed house tonight at Xinzhuang Baseball Stadium in New Taipei City, or at least as packed as the government will let it be. Fans are allowed to attend games for the first time this season. Tonight only 1000 were allowed to watch the Guardians take on the Lions. pic.twitter.com/vnnfu5c09n

