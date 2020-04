COVID-19 provoca cancelación del International Champions Cup 2020. Estados Unidos es el país con el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo, por lo que se encuentra totalmente paralizado ante este virus mortal. Debido a esto, todas sus ligas deportivas se encuentran suspendidas o a la espera de que la pandemia se desvanezca para poder arrancar sus actividades.

Por esta causa, el International Champions Cup (ICC), que se realiza en territorio estadunidense, determinó cancelar por primera vez en su historia su competencia. A través de un comunicado de prensa, el torneo que reúne a los mejores equipos de Europa reveló que este año no se disputará este torneo de pretemporada.

“La falta de claridad sobre la fecha en que se levantarán las restricciones sobre la distancia social y la falta de certeza del calendario internacional de futbol, con la potencial posibilidad de que las ligas locales de Europa y los torneos de la UEFA se jueguen en agosto, significa que la Copa de Campeones Internacional masculina este verano no es posible”, comunicó Daniel Sillman, director de Relevant Sports Group (organizadora del evento.

Desde 2013, el ICC se realiza en los Estados Unidos y convocan a miles de aficionados al futbol que desean tener una oportunidad de observar a los mejores clubes del viejo continente. Este certamen es el heredero del World Football Challenge, el cual se llevó a cabo en tierra norteamericana entre 2009 y 2012.

A partir de 2018, este torneo se expandió a más países del mundo, por lo que dejó de ser un campeonato solamente disfrutado por los aficionados estadunidenses. El actual monarca de este certamen es Benfica, que se coronó en 2019 al ganar sus tres compromisos del ICC.

