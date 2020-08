COVID-19 impide premiación para Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

La ceremonia de premios se pospuso para 20201 por coronavirus.

“Después de una cuidadosa y paciente consideración, teniendo en cuenta el riesgo del virus COVID-19, @boxingwriters ha decidido posponer su cena anual de premios y combinar la cena de premios 2020 y 2021 en un solo evento, que se celebrará en 2021”, anunció la organización por medio de un comunicado.

Durante 2019, el pugilista mexicano fue distinguido con dicho reconocimiento. Y se esperaba su presencia como gran invitado de lujo para recibir su premio, ya que el mexicano fue gran favorito con el 80% de los votos y tras superar a grandes boxeadores en activo como como Naoya Inoue, Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. y Josh Taylor.

El último boxeador mexicano en ser reconocido con este premio fue Julio César Chávez en 1987. Mientras tanto, Saúl Álvarez está dispuesto a seguir conquistando fronteras , pero no solamente en el cuadrilátero, sino fuera de él .

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que es el segundo mexicano en la historia en convertirse en el mejor libra por libra de todo el mundo.

“La única derrota que tuve fue con Floyd Mayweather y yo todavía no tenía la experiencia para pelear en esos escenarios y la verdad fue una pelea aburrida, no lo tomé como una derrota, lo tomé como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche. Pero al siguiente día dije esto no me va a quitar el ser el mejor”.

“El segundo mexicano que ha logrado ser el mejor libra por libra de todo el mundo en la historia del boxeo”, le declaró Canelo Álvarez.

