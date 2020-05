Courtois explota: “Sería injusto darle el título al Barcelona, fuimos mejores”. España es uno de los países más afectados por la epidemia de COVID-19. Pese a ello, las autoridades no se han animado a seguir los pasos de Francia y Holanda que decidieron cancelar los torneos de futbol.

Tras 27 jornadas, Barcelona marcha líder del pelotón por encima del Real Madrid. En caso de culminar el certamen, el cuadro culé se ceñiría la corona. Sin embargo, esa decisión le parece demasiado injusta para Thibaut Courtois, portero merengue.

En entrevista con la Televisión Pública de su país, Courtois dejó en claro que quiere culminar la presente campaña. Además fue tajante sobre la posible consagración del cuadro catalán.

“Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida. En el caso del Liverpool en Inglaterra sería distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos sacan al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan 11 partidos, es muy pronto para decidir el campeón”, argumentó.