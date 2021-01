Courtois culpa la derrota a expulsión de Eder Militao.

El arquero merengue habló de las jugadas arbitrales polémicas en contra de su equipo.

Después de caer 1-2 con Levante, Courtois culpó a la tarjeta roja sobre Eder Militao, y aunque no sabe si debió sancionarse, señala que Real Madrid tuvo que luchar todo el juego con un jugador menos.

“¿Qué ha pasado? Sacó la roja después de siete u ocho minutos. Hemos luchado, hicimos un gol, pero no nos alcanzó. Una pena encajar después de un tiro de esquina. Si el futbol va en tu contra es peor, si va a tu favor es mejor”.

En consecuencia, Thibaut Courtois ahondó en la jugada donde expulsaron a Militao y también habló del penal que detuvo, ya que sus compañeros reclamaron al árbitro que la falta no fue dentro del área y el VAR señaló que sí.

“Aquí es difícil. La primera jugada es interpretable. La amarilla no sé si sea correcta o no, lo intenta quitar y no quiere darle al jugador. Tiene ocasión de gol, es verdad, pero es interpretación. El penal no sé, unos dicen que afuera y otros que dentro”.

Mientras que el arquero belga reconoció el triunfo de Levante y lo que hicieron dentro del campo para vencer a Real Madrid, una derrota que los deja a siete puntos de Atlético de Madrid en LaLiga.

Finalmente, agregó que “hemos intentado, pero ellos juegan bien a la pelota, era difícil quitar la posición. A nosotros nos faltó peligro arriba”, destacó tras la finalización del encuentro en el Alfredo Di Stéfano.

