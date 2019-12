Correcaminos anuncia salida de Egidio Arévalo

Calidad y experiencia son características fundamentales de RehabiliT, una clínica de rehabilitación física con médicos y profesionistas titulados capaces de brindar una atención única e inmejorable que garantiza la recuperación pronta y eficaz de sus pacientes.

Los pacientes que acuden a RehabiliT son atendidos por Juan José Pérez Cortázar, especialista en medicina de la actividad física y del deporte, el único en el estado en esta rama. Su tarea es dar un diagnóstico a los clientes de acuerdo a la lesión o problema que presenten, así como la aplicación de un tratamiento médico y terapias invasivas.

También se tiene la presencia de Paolo Arriaga, máster en fisioterapia deportiva, quien se encarga de coordinar la rehabilitación de todos los pacientes dentro de la clínica mediante un programa con el cual puedan recuperarse e integrarse de nuevo a las actividades de la vida cotidiana.

Los especialistas de RehabiliT atienden todo tipo de lesiones, desde luxaciones, desgarros y hasta fracturas, principalmente de atletas de alto rendimiento, sin embargo, también se tienen pacientes de enfermedades crónico-degenerativas, como cardiópatas, diabéticos o hipertensos a los que erróneamente se les dijo que ya no podían hacer deporte, pero que en la clínica encuentran una opción para comenzar a realizar algún tipo de ejercicio.

En esta unidad se manejan diversos tipos de rehabilitación, como la electrólisis percutánea, neuromodulación, magnetoterapia, presoterapia, corrientes analgésicas, terapia en alberca, entre otras, que se aplican a lesiones nerviosas y musculares, y fracturas.

Sus especialistas cuentan con amplia experiencia en medicina y terapia deportiva, ya que durante años han formado parte de diversos equipos de futbol profesional, como es el caso de Paolo Arriaga, quien en su momento formó parte de las filas de clubes como Zacatepec y los Tiburones Rojos de Veracruz.

RehabiliT es una opción seria para personas que buscan recuperarse de una lesión o para aquellas que por alguna razón tienen dificultades para hacer ejercicio. Calidad, expertos en el área, tecnología vanguardista y 10 años de experiencia respaldan su trabajo, prueba de ello es que futbolistas como Gabriel Peñalba, Melitón Hernández y la dos veces campeona nacional de kickboxing, Tania Montero Rodríguez.

“Yo empecé mi rehabilitación desde la primera semana posterior al día en que me operaron, al principio todo muy bien, me atendieron muy bien, mi fisioterapeuta me ha cuidado mucho, si me duele algo me revisa o me está preguntando constantemente cómo me siento; sí recomendaría a RehabilT, yo creo que es la mejor clínica que puede haber en Veracruz para alto rendimiento”, comentó Tania Montero.

RehabiliT se encuentra en la ciudad de Veracruz, en calle Maple 95, dentro del Fraccionamiento Floresta. Su teléfono de contacto es 229 325 17 28 y sus costos son de 850 pesos por consulta de diagnóstico y 300 pesos por sesión de terapia física.