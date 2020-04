Coronavirus: Zambotti anuncia en redes que dio positivo.

En su cuenta de twitter, la ex atleta olímpica, Vanessa Zambotti anunció que se realizó la prueba por Covid-19 y lamentablemente dio positivo.

Di positivo al Covid-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Trate de hacer la cuarentena desde hace 3 semanas — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) April 18, 2020

Mientras que en su cuenta de twitter, Vanessa Zambotti deba los detalles al ser portadora del Coronavirus Covid-19.

Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos . — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) April 18, 2020

La ex judoca medallista panamericana y centroamericana reveló que desde hace tres semanas se aisló y es apoyada por familia y amigos, pues hasta el momento ninguna instancia médica del gobierno la ha atendido.

“Di positivo al Covid-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar”.

“Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos”.

“Traté de hacer la cuarentena desde hace 3 semanas”, escribió.

Incluso, la cuatro veces olímpica detalló que supo de su resultado positivo mediante un estudio médico privado.

“Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevo”.

Por otra parte, Vanessa dice tener un poco de malestar y calentura, pero en general se encuentra bien, resguardada en su casa. En cuarentena.

Zambotti ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2007 y 2015.

Mi Randori Con el CoronaVirus 19 … este se va por Ippon ! pic.twitter.com/Js6eSRMN8o — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) April 18, 2020

Además fue varias veces representante en Juegos Centroamericanos por México, entre ellos Vearacruz 2014.

Finalmente, la ex atleta mexicana aseguró que lleva semanas haciendo la necesaria cuarentena; sin embargo, no sabe de qué forma se contagió.

