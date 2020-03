Coronavirus: Warriors jugarán a puerta cerrada sus compromisos de NBA. Los Warriors de Golden State anunciaron que realizarán sus próximos juegos como local a puerta cerrada como una medida de precaución ante el brote de coronavirus que aqueja California. La determinación comenzará a implementarse el día de mañana, cuando los pentacampeones de la Conferencia del Oeste reciban en el Chase Center a los Nets de Brooklyn.

Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg

“Debido a crecientes preocupaciones sobre la expansión del coronavirus, y en consultas con la ciudad y el condado de San Francisco, el partido de mañana por la noche frente a los Nets en el Chase Center será jugado sin aficionados”, publicaron los Warriors a través de sus redes sociales.

BREAKING: Golden State Warriors to host Brooklyn Nets in empty arena, the first NBA game to be played without fans because of the coronavirus outbreak.

