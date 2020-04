Coronavirus: Villaluz y su travesía para salir de Guatemala.

El futbolista mexicano continúa su carrera en el futbol de Guatemala con el Deportivo San Pedro.

Pero ante la contingencia por el coronavirus, tuvo que salir del país centroamericano para regresar a México, tras el anuncio de la suspensión de la liga guatemalteca.

Villaluz tuvo que enfrentar una travesía para poder salir de Guatemala, luego de que las autoridades dieran el cierre de las fronteras.

“Se cerró todo, mercados, transporte público, fronteras. Las personas tenían que estar en cuarentena y no podían salir, había toque de queda de 4 de la mañana a 4 de la tarde.

En cuanto el Presidente dio el comunicado la junta directiva del equipo decidió que cada uno de los jugadores se fueran a su casa. Yo les comentaba que si me daban oportunidad de ir a México”, señaló en entrevista con XEU Deportes.

El mexicano contó que fue complicado salir de Guatemala debido a que el Gobierno ordenó el cierre de las fronteras, incluida la que colinda con México, por lo que tuvo que recurrir a otras instancias para poder abandonar el país.

Coronavirus: Villaluz y su travesía para salir de Guatemala.

“Habían cerrado la frontera a las 11 de la noche y yo pasé al otro día, pero lo que a mí me ayudó a pasar fue un video que hizo el Secretario (de Gobernación), que los mexicanos sí podían pasar a su país, no se les podía negar el paso, pero lo único es que ya no podían regresar hasta que se quitaran las medidas de seguridad”, agregó.

El campeón del mundo Sub-17 en 2005 señaló que desea completar su contrato con el cuadro guatemalteco, pero que no descarta el poder fichar con el Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano, club con el que ya ha tenido contacto con el presidente del equipo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.