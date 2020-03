Coronavirus: UEFA aplaza la Euro hasta 2021. El Covid-19 tiene en jaque el deporte mundial. Debido al brote de coronavirus, la UEFA decidió aplazar un año la Eurocopa que estaba presupuestada a disputarse este verano.

Este martes la UEFA se reunió, mediante una videoconferencia, con las asociaciones de ligas, clubes y sindicatos con la intención de definir el futuro de la competencia. En un principio, el torneo estaba diseñado para celebrarse del 12 de junio al 12 de julio del presente año en doce diferentes sedes para conmemorar los 70 años de la UEFA. Sin embargo, debido al Covid-19, las fechas sufrieron un drástico cambio.

UEFA representatives will today meet with various stakeholders to discuss European football's response to the COVID-19 outbreak.

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020