Coronavirus: Trucos para practicar boxeo en casa.- Carlos López / El Dictamen

El mundo se encuentra atravesando una difícil encrucijada donde el ser humano vencerá siempre y cuando se quede en casa. Para evitar el contagio de COVID-19, las autoridades han dado a conocer las medidas de prevención donde la más eficiente es el aislamiento.

Para los deportistas, profesionales o amateurs, será una difícil prueba olvidarse del gimnasio y las pistas. Sin embargo, existen diversos ejercicios que se pueden realizar en casa. En esa misma línea, José Gerardo Pérez Rodríguez, entrenador de Fighter Club Veracruz, contó la importancia de seguir activo en nuestro confinamiento.

“Yo les recomiendo que por ninguna circunstancia dejen de hacer deporte”, contó Pérez Rodríguez en entrevista con EL DICTAMEN. “El deporte es algo que debe ir ligado a nuestra vida diaria. No por el hecho de estar en casa quiere decir que nos vamos a tirar a la cama sin hacer nada”, lanzó tajante el entrenador de boxeo.

Las autoridades veracruzanas han puesto en cuarentena el deporte local. Se han cerrado los diversos espacios recreativos donde normalmente los atletas entrenan. Las ligas de futbol han quedado suspendidas, sin embargo, para José Gerardo esa no es razón suficiente para dejar de entrenar.

“Yo tengo niños que sus papás no los dejan venir. Nosotros estamos trabajando normalmente porque no nos ha llegado ningún escrito de salubridad ni nada. Tenemos las medidas pertinentes para trabajar con gel antibacterial, alcohol, cloro para limpiar los costales, aparatos, mancuernas”, comentó el entrenador quien pese a la contingencia no cesa en su objetivo de forjar grandes pugilistas.

“A esos chicos y chicas que no los dejan venir yo les paso tareas para que puedan hacer en casa. La gente que practica boxeo o la gente que quiere hacer ejercicio en casa si se puede. Ciertas cosas que tenemos en la casa, con un palo de escoba, con una silla, con un garrafón de agua, con un galón, con una botella de agua se pueden hacer un montón de ejercicios que nos van ayudar”, comentó Pérez Rodríguez.