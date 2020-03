Coronavirus: Torrado despeja los rumores sobre posible contagio

View this post on Instagram

❇️¡Mi familia, junto conmigo: Estamos bien! 🙌🏽 En los momentos complicados hemos demostrado como sociedad estar más en sintonía que nunca. Hoy no podremos estar juntos pero si unidos en esto. Mi familia junto conmigo estamos bien, NADIE DE NOSOTROS en casa hemos contraído coronavirus, de corazón espero que tú y los tuyos también estén bien; aún así #YoMeQuedoEnCasa por ti y por mi. #VamosParaAdelante #Unidos #KeepMovingForward