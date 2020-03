Coronavirus: Técnico del Flamengo da positivo por Covid-19. Los soldados del futbol siguen siendo víctimas del coronavirus. Jorge Jesus, técnico de Flamengo, dio positivo por Covid-19, así lo informó el club.

Mediante un comunicado en su página oficial, Flamengo dio a conocer que el técnico portugués había dado positivo. Sin embargo, el conjunto carioca afirmó que será sometido a una contraprueba. Esto después de que los primeros resultados los calificaron como ‘débiles y no concluyentes’.

Nota Oficial do Departamento de Futebol Profissional sobre o Covid-19 https://t.co/6ODySt5UDP — Flamengo (@Flamengo) March 16, 2020

Tras darse a conocer la noticia, el Flamengo realizará las pruebas correspondientes a todos los futbolistas y elementos del cuerpo técnico. De momento, se reporta que algunos han dado negativo a los primeros exámenes realizados.

Coronavirus: Técnico del Flamengo da positivo por Covid-19

En los días previos el propio Jorge Jesus hizo un llamado a los dirigentes del futbol carioca para detener la liga. En Brasil se han confirmado más de 200 casos de coronavirus.

“Detengan el futbol en Brasil. Esto no es una broma, antes no tenía la sensibilidad que hoy tengo sobre el tema. Los jugadores no son superhombres”, declaró hace unos días Jorge Jesus.

Pese a que el caso de Jesus fue el único confirmado, Junior de Barranquilla estaría en riesgo de contagio. El pasado 4 de marzo, el ‘Tiburón’ recibió al actual campeón de la Copa Libertadores en el estadio Metropolitano. Uno de los jugadores que tuvo contacto con el portugués fue Teo Gutiérrez.

⚠️| Jorge Jesús, director técnico del Flamengo, dio positivo en el Coronavirus. pic.twitter.com/2WFSbf545W — Planeta Junior (@platljunior) March 16, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.