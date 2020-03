Coronavirus: suspenden Champions, Europa League y Premier, además fue detenida la bundesliga alemana. En Inglaterra se suspende hasta el 4 de abril.

Luego de que ligas como la española y la italiana se han detenido, tanto la UEFA como la Premier League ha decidido suspender la sus torneos debido a la expansión del Coronavirus por el mundo.

La mañana de este viernes en Europa, ambos organismos llegaron a la determinación de que era muy complicado continuar con las competencias debido a los casos que se desataron este jueves.

En principio, UEFA había solo suspendido los juegos del Manchester City vs. Real Madrid y Juventus vs. Lyon con la intención de llegar al próximo martes 17 de marzo y ahí tomar una decisión sobre el resto del calendarios.

Sin embargo, las primeras horas de este viernes, UEFA suspendió el resto de los juegos de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League así como los juegos de vuelta de la misma instancia de la Europa League. Los respectivos sorteos de Cuartos de Final también quedaron para mejor ocasión.

A dicha determinación se sumó la Premier League que hasta las últimas horas del jueves tenía pensado mantener su calendario normal, luego se revelaron los casos positivos por Cornavirus de Mikel Arteta, DT del Arsenal y Callum Hudson-Odoi y todo cambió.

La Premier League inglesa (EPL) ha suspendido todos sus partidos al menos hasta el 4 de abril, por la epidemia de coronavirus, según anunció este miércoles en el comunicado.

El momento de la reanudación del campeonato se decidirá “en función de las recomendaciones médicas y las condiciones imperantes en esas fechas”.

a Premier League es la última gran competición en quedar suspendida. Este mismo viernes la UEFA comunicó que los partidos de la próxima semana de Champions y Europa League quedan sin jugarse y ahora les toca a las islas británicas.

“Después de una reunión, hemos decidido suspender la Primer League hasta el 4 de abril, sujeto a los advertencias médicas y las condiciones”, comentaron.

Este jueves, el gobierno de Boris Jonhson insistió en la total normalidad, pero una hora después de reafirmarse en la jornada 30 inglesa, anunciaron una reunión de urgencia. Al final, ha sucedido lo que ya muchos sospechaban y ya han hecho otros países como Francia, España, Italia, Portugal y Holanda.

Hace unas horas ya se anunciaron también dos casos de coronavirus. El entrenador vasco Mikel Arteta está afectado del COVID-19 así como el extremo del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. El partido entre el Arsenal y el Brighton ya quedó suspendido pues la plantilla gunner debe quedarse 15 días confinada.

En el comunicado explicaron que “ante esta situación sin precedentes, estamos trabajando codo con codo con nuestros clubes, gobierno, la FA y la EFL. Podemos asegurar que para nosotros la salud y el bienestar de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados es nuestra prioridad”. También explicaron que su ánimo no es el de cancelar el torneo sino reprogramar los partidos, incluido los de canteranos.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR

