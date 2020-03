Coronavirus: Shevchenko compara explosión en Chernóbil con coronavirus. La epidemia de COVID-19 es quizá una de las mayores tragedias mundiales de los últimos años; a tal grado que para Andriy Shevchenko tiene la misma relevancia que el desastre nuclear de Chernóbil.

El actual técnico de la Selección de Ucrania confesó que la situación por la que atraviesa el mundo es similar a la que vivió de pequeño con el desastre nuclear de Chernóbil.

Andriy #Shevchenko (DT de Ucrania 🇺🇦) y su dura mirada al #COVID19 : “Viví algo muy similar a los 9 años, cuando #Chernobyl explotó”, confesó. Agregó el ex delantero: "Debemos entender que todos podemos contraer este virus y ser un peligro para el resto”. pic.twitter.com/I7lHaOTdSO

El 26 de abril de 1986 uno de los reactores de la planta nuclear de Chernóbil explotó. En aquella época Shevchenko tenía 9 años y le tocó vivir las secuelas del suceso.

“Me acuerdo que mi padre un día llegó a casa con un aparato que mide la radiación. Yo jugaba al fútbol en mi barrio y el balón terminó en una casa que estaba muy alta. Como era alto, logré trepar a la casa y me encontré con varios balones. Mis amigos como eran más bajos no lograron treparse y yo me traje los balones a casa. Cuando hicimos la medición de la radiación de los balones nos dimos cuenta que estaba muy alta”, contó Shevchenko quien lleva varios días en cuarentena en Londres.