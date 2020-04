Coronavirus: Serie A se jugará sin público hasta que haya una vacuna. La Serie A continúa a la espera de concretar un plan que le permita definir la fecha y la forma en que reanudará su actividad, tras el parón provocado por la epidemia de COVID-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Italia no se muestran muy optimistas en que eso ocurrirá pronto y mucho menos que se permitirá el acceso de público a los estadios.

En entrevista, la subsecretaria de sanidad, Sandra Zampa, rechazó la idea de permitir el acceso a las personas a los inmuebles y señaló que esto solamente se podrá dar una vez que exista una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad que tiene detenido al balompié italiano. Asimismo, indicó que la Serie A deberá esperar al menos un mes para regresar a la acción.

“Creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna”, declaró la funcionaria en plática con “Rai News.

Zampa hizo hincapié en que se debe esperar 30 días para pensar en la reanudación del futbol en ese país y en la necesidad de evitar a toda costa que no haya fanáticos en los encuentros. “Creo que si esperamos un mes para jugar los partidos, a puerta cerrada, no será una catástrofe”, agregó.

Por último, la subsecretaria de sanidad de Italia se mostró abierta a escuchar las propuestas de los clubes de la primera división, quienes buscarían retomar sus entrenamientos en los primeros días de mayo, para posteriormente reanudar la Serie A en el mes de junio.

“Sin embargo, si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario”, concluyó Zampa.

La Serie A fue la primera liga en suspenderse debido a la epidemia de COVID-19, la cual ha dejado 162, 488 personas contagiadas y 21,067 defunciones.

