Coronavirus: Salón de la Fama de la NFL cierra sus puertas. En medio de la crisis provocada en los Estados Unidos por la propagación del coronavirus, el Salón de la Fama de la NFL decidió tomar cartas en el asunto. El recinto de los inmortales anunció este sábado que cerrará sus puertas al público a partir del próximo lunes 17 de marzo y permanecerá así hasta el 27 de este mismo mes.

As a public health precaution to help prevent the spread of COVID-19 (coronavirus), we will be closed to the public effective March 16 – March 27. The health and safety of the HOF’s visitors, as well as staff and volunteers, is our top priority.

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) March 14, 2020