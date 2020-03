Coronavirus: Rugani manda sensible mensaje. Daniele Rugani, primer futbolista en dar positivo por Covid-19, lanzó un sensible mensaje. El central de la Juventus habló sobre la importancia de tomar precauciones contra el coronavirus. Además, el italiano espera que su caso ‘sensibilice a todos’.

Rugani, el primero de nueve casos confirmados en la Serie A, reconoció que el enterarse de la noticia fue un ‘duro golpe’.

“Estoy bien, quiero tranquilizar a todos, nunca he tenido graves síntomas y me considero afortunado. Al comienzo fue un golpe duro porque he sido el primero en el fútbol en quedar contagiado”, declaró Rugani, quien se encuentra aislado desde el pasado miércoles en el J Hotel.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020