Coronavirus: Rubén Omar Romano compara su secuestro con la cuarentena

No estamos presos ni privados de nuestra libertad, solo estamos viviendo una cuarentena protegidos en nuestros hogares, salvando vidas y preparándonos para vivir en un nuevo mundo, hace 15 años tuve la mala fortuna de vivir un secuestro 65 días privado de mi libertad, amarrado con los ojos vendados, hoy lo comparo con este confinamiento y créanme estamos en la gloria, estas fotos son precisamente en mi regreso a las canchas del brazo de mi Viejo, su sonrisa es única, ahí refleja la alegría que estaba viviendo al tenerme sano y salvo a su lado, estamos juntos en esto #quedateencasa