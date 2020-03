Coronavirus: Rooney carga contra la Premier League. El brote de Covid-19 ha generado un sinfín de polémica en torno al mundo deportivo. Debido a la epidemia del virus, el futbol en las grandes ligas de Europa ha quedado paralizado. En esa línea, el mítico delantero inglés, Wayne Rooney, criticó la postura tanto del gobierno como de la Premier League y la Asociación de Futbol en tomar cartas en el asunto.

El ex goleador del Manchester United tiró duro contra las autoridades por tratar a los futbolistas como ‘conejillos de indias’ por el brote de coronavirus.

La Premier planeó seguir con los partidos antes de suspender la competencia. Fue debido a los casos de Mikel Arteta, técnico del Arsenal y Callum Hudson-Odoi, elemento del Chelsea, que las autoridades tomaron cartas en el asunto.

De igual forma, las autoridades británicas suspendieron la Championship, la League 1 y la League 2. En el punto de vista de Rooney la decisión tomó demasiado tiempo en llegar.

Wayne Rooney on how to end the 2019-20 season: pic.twitter.com/xjYb0t71B7

— B/R Football (@brfootball) March 15, 2020