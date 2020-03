Coronavirus provocaría suspensión de la Serie A. La crisis que ocasionó el coronavirus en Italia estaría cerca de provocar una suspensión temporal de la Serie A. El Comité Científico Técnico de ese país recomendó al Primer Ministro cancelar todos los eventos multitudinarios, incluidos los deportivos, durante 30 días para prevenir un aumento en el número de casos de esta enfermedad entre la población.

BREAKING: A special scientific committee ordered by Italian prime-minister Giuseppe Conte have suggested to suspend all sporting events for 1 months after the Coronavirus outbreak. [ @tancredipalmeri ] #MUFC currently have Chris Smalling and Alexis Sanchez out on loan in Serie A.

“Bloqueo total en todos los eventos durante 30 días, incluidos los eventos deportivos, que implican el hacinamiento y el incumplimiento de la distancia de seguridad de al menos un metro”, sugirió este Comité el día de hoy.

Latest #Coronavirus figures from the Italian Govt: 2,263 positive cases, an increase of 428 compared to just yesterday.

The deaths have also shot up to 79, an increase of 27 from Monday.https://t.co/oFMbQEnoLk pic.twitter.com/of0DOS9xXj

