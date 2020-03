Coronavirus: Proponen cancelar temporada de la Premier League. Karren Brady, vicepresidenta de West Ham, declaró que la temporada 2019-2020 de la Premier League debe cancelarse y declararse nula en caso de que no pueda concluir a causa del brote de coronavirus que ha golpeado al Reino Unido y al resto de Europa.

Karren Brady is being criticised but I think she’s right – the Premier League season must be declared void.

For West Ham.

Expunge their results and stick them in League One where there’s a free space for next season.

A solution that makes everyone happy. Well played Karren 👍

— Ian Doyle (@IanDoyleSport) March 14, 2020