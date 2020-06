Coronavirus: Presidente del Fluminense asegura que los obligaron a jugar

View this post on Instagram

O @fluminensefc sempre foi e sempre será a minha paixão desde criança. O Dia de jogo sempre foi e sempre será o melhor dia das minhas semanas. Hoje, pela primeira vez, saio de casa triste para ver meu tricolor. Jogadores de máscara, estádio sem público e um campeonato que volta às pressas, sem sabermos que interesses querem atender. Milhares de pessoas ainda morrem no Brasil, enquanto somos obrigados a jogar futebol sem nenhuma segurança. Mais uma triste página da história do futebol do Rio de Janeiro, já tão combalido e defasado. Atletas infectados, clubes de menor investimento sem condições de cumprir o tal protocolo e todos, todos nós em risco de contaminação. Que tudo dê certo e que todos possamos (Fluminense e Volta Redonda) sair dessa insanidade totalmente ilesos. Que façamos um bom jogo, com uma grande vitória e que possamos dedicar aos profissionais de saúde que tanto lutam por vidas; e também aos nossos torcedores que seguem ao lado do clube neste momento de tantas incertezas. “Jogo seguro” é ficar em casa. O resto não tem nenhum sentido no momento. Mário Bittencourt Cidadão, Torcedor e Presidente do Fluminense.